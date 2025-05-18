Kırıkkale'de Kaybolan Hüseyin Okumuşoğlu'nun Cesedi Bulundu, Şüpheliler Serbest Bırakıldı
Kırıkkale'nin Çalılıöz Mahallesi'nde bulunan buzdolabında parçalanmış erkek cesedinin, 2014 yılında kaybolan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
(KIRIKKALE) - Kırıkkale'nin Çalılıöz Mahallesi'nde bir apartman dairesinde buzdolabı ve derin dondurucuda parçalanmış halde bulunan erkek cesedinin 2014 yılında kaybolan Hüseyin Okumuşoğlu'na ait olduğunun belirlenmesinin ardından gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheliler S.V, S.V, H.V. ve K.G, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, savcılık işlemleri sonrasında sorgulandıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, Hüseyin Okumuşoğlu'nun cenazesi Yahşihan ilçesinde toprağa verildi.