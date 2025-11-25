Kırıkkale'de Kardeş Kavgası Can Aldı

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'de kardeşi tarafından bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi.

Ali S. (47) ile kardeşi Y.S. (26) arasında babalarının evinde belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Y.S, ağabeyi Ali S'yi bilek ve göğüs kısmından bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağabey Ali S, sağlık ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Y.S. ise gözaltına alındı.