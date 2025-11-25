Haberler

Kırıkkale'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etkinliği Düzenlendi

Kırıkkale'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etkinliği Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, kadınlar el emeği ürünlerini sergiledi ve gökyüzüne turuncu balonlar bırakılarak şiddete karşı farkındalık mesajı verildi.

Kırıkkale'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, gökyüzüne turuncu balonlar bırakılarak şiddete karşı farkındalık mesajı verildi.

Kırıkkale'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, kadınların hazırladığı el emeği ürünler sergilendi, farkındalık mesajları verildi. Valilik koordinesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, kadınların ürettiği ürünler tezgahlarda yerini aldı.

Programa katılan Vali Mehmet Makas'ın eşi Elif Makas, stantları gezerek kadınlarla bir araya geldi. Etkinlikte gökyüzüne turuncu balonlar bırakılarak 'şiddete karşı birlik' mesajı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de açılan stantlarda kadınlara broşür dağıtarak KADES uygulaması hakkında bilgilendirmede bulundu.

Dernek temsilcisi Aşkın Taştan, "Bu yıl da şiddete karşı hep birlikte hareket ederek özellikle kadın cinayetlerine dikkat çektik. Şiddetsiz bir toplumun aynı zamanda güvenli bir toplum olduğu umuduyla gayret ediyoruz. İnşallah bizlerin çabalarıyla bizden sonraki nesil çocuklarımız şiddetsiz bir toplumda uyanacak" dedi.

Nuray Çetin, "Kadınlara önem verilmesi, haklarının korunabilmesi ve el emeklerinin görünür hale getirilmesi beni çok mutlu etti. Her zaman kadınlar önde olsun, hakları aransın" diye konuştu.

Aşçılar, Pastacılar ve Turizm Derneği Başkanı Canan Yüksel ise, dernek olarak hazırladıkları ürünlerle farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "Pastamızda kadının ağzının kapatıldığı, şiddet gören bir kadının simgesi yer alıyor. Kadına şiddete hayır diyoruz" ifadelerini kullandı.

Deri ürünlerini tezgahta sergileyen kursiyer Hülya Kelkoca da, "Kadına şiddete hayır diyoruz, kadınlar bir çiçektir, şiddet olmasın" dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Trump'ın uykularını kaçıracak görüntü! Maliyeti yok fiyatına indirdiler, seri üretim de başladı

Trump'ın uykularını kaçıracak! Maliyeti yok ve seri üretimi başladı
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şehri ayağa kaldıran aile katliamı! İlk incelemede kapıda zorlama görülmedi

Şehri sarsan aile katliamı! Evdeki ilk incelemede dikkat çeken detay
Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil

Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil
CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız

Vaadi milyonları ilgilendiriyor: O anlaşmayı tekrar yürürlüğe alacağız
Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti

Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti
Şehri ayağa kaldıran aile katliamı! İlk incelemede kapıda zorlama görülmedi

Şehri sarsan aile katliamı! Evdeki ilk incelemede dikkat çeken detay
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
Emre Mor'dan transferde ters köşe

Transferde ters köşe! Emre Mor ezeli rakibe gidiyor
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
İzlemeyen pişman olur! Bu gece ortalık yanacak

İzlemeyen pişman olur! Bu akşam ortalık yanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.