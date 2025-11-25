Kırıkkale'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etkinliği Düzenlendi

Kırıkkale'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, gökyüzüne turuncu balonlar bırakılarak şiddete karşı farkındalık mesajı verildi.

Kırıkkale'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, kadınların hazırladığı el emeği ürünler sergilendi, farkındalık mesajları verildi. Valilik koordinesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, kadınların ürettiği ürünler tezgahlarda yerini aldı.

Programa katılan Vali Mehmet Makas'ın eşi Elif Makas, stantları gezerek kadınlarla bir araya geldi. Etkinlikte gökyüzüne turuncu balonlar bırakılarak 'şiddete karşı birlik' mesajı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de açılan stantlarda kadınlara broşür dağıtarak KADES uygulaması hakkında bilgilendirmede bulundu.

Dernek temsilcisi Aşkın Taştan, "Bu yıl da şiddete karşı hep birlikte hareket ederek özellikle kadın cinayetlerine dikkat çektik. Şiddetsiz bir toplumun aynı zamanda güvenli bir toplum olduğu umuduyla gayret ediyoruz. İnşallah bizlerin çabalarıyla bizden sonraki nesil çocuklarımız şiddetsiz bir toplumda uyanacak" dedi.

Nuray Çetin, "Kadınlara önem verilmesi, haklarının korunabilmesi ve el emeklerinin görünür hale getirilmesi beni çok mutlu etti. Her zaman kadınlar önde olsun, hakları aransın" diye konuştu.

Aşçılar, Pastacılar ve Turizm Derneği Başkanı Canan Yüksel ise, dernek olarak hazırladıkları ürünlerle farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "Pastamızda kadının ağzının kapatıldığı, şiddet gören bir kadının simgesi yer alıyor. Kadına şiddete hayır diyoruz" ifadelerini kullandı.

Deri ürünlerini tezgahta sergileyen kursiyer Hülya Kelkoca da, "Kadına şiddete hayır diyoruz, kadınlar bir çiçektir, şiddet olmasın" dedi. - KIRIKKALE