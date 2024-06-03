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Kırıkkale'de İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için dağcılar Sivri Tepe'ye tırmandı

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Kırıkkale'de bir grup dağcı, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için Sivri Tepe'ye tırmanış etkinliği düzenledi. Türk ve Filistin bayraklarıyla zirveye çıkan dağcılar, İsrail'in sivillere yönelik saldırılarını kınadı.

Kırıkkale'de Türk ve Filistin bayraklarıyla Sivri Tepe'nin zirvesine tırmanan bir grup dağcı, Filistin'de katliam yapan İsrail'i protesto etti.

Kırıkkale'de bir grup dağcı, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek için rakımı bin 463 metre olan Sivri Tepe'ye tırmanış etkinliği düzenledi. Bozkır Dağcılık ve Doğa Sporları Spor Kulübü ile Filistin İnisiyatif üyeleri, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail'in sivillere yönelik saldırılarını protesto etti.

Filistin İnisiyatif Topluluğu Üyesi Dr. Fatma Sönmez, Filistin'de insanlık ayıbının yaşandığını ifade ederek, "Orada çocuklar ölmüyor, insanlık ölüyor. Orada katledilen bizim kardeşlerimiz. Oradaki topraklar bizim en kutsal topraklarımız. ve diyoruz ki, durdurun bu katliamı. Durdurun bu soykırımı. Hiçbir şey yapamıyorsanız dahi lütfen ama lütfen bir ses verin. Verebildiğiniz en güçlü sesi verin. Filistin'deki Gazze'deki Refah'ta plastik çadırları vuracak kadar adileşen bu soykırımı lanetliyoruz. ve diyoruz ki bu soykırım bitene kadar, bu zulüm son bulana kadar durmayacağız. Elimizden geleni ardımıza koymayacağız" dedi.

Bozkır Dağcılık ve Doğa Sporları Spor Kulübü Başkanı Mehmet Dim, Gazze'deki katliamı protesto etmek için etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Kulüp olarak biz bu konuda duyarsız kalamadık ve Filistin İnisiyatifi grubuyla birlikte böyle bir yürüyüş yapmaya karar verdik. Evet biz dağcıyız. Dağcı grubu olarak biz ne yapabiliriz dedik ve böyle bir yürüyüş yapmaya karar verdik" diye konuştu. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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