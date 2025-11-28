Kırıkkale'de İş Kazası: İki İşçi Hayatını Kaybetti

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'nin Yahşihan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir firmanın hava kazanı içinde çalışma yapan iki işçi, üzerlerine sac levha düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde kaynak işlemi için hava kazanının içine giren Mutlu Atay (56) ve Tekin Omay (58), sac levhanın üzerlerine düşmesi sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi. Durumu fark eden mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle levhanın altından çıkarılan Atay ve Omay'ın cansız bedenleri morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.