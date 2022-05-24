Kırıkkale'de "Huzur Köy Psikoeğitim" düzenlendi - Haberler

Kırıkkale Valiliği tarafından "bağımlılığın doğası ve ailenin önemi" konulu "Huzur Köy Psikoeğitim" semineri düzenlendi.

Kırıkkale İl Müftülüğü Konferans Salonunda düzenlenen "bağımlılığın doğası ve ailenin önemi" konulu "Huzur Köy Psikoeğitim" seminerinde konuşan Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, "Bağımlılıkla mücadele sadece polisiye tedbirlerle veya kurumların gayretiyle yeterli düzeyde toplumu koruyacak bir alan değildir. Madde ise hiçbir sosyal statü tanımadan toplumun her kategorisinden kişileri tesir altına alabilir. Kanaatimce bu konudaki en fazla fayda sağlayacak hizmet Ailelerle gerçekleştirilecek önleyici-bilgilendirici-ön alıcı faaliyetlerdir. İlimizde her hafta sonu valiliğimiz himayelerinde Türk PDR derneğince bağımlı yakını olsun olmasın bütün istekli ailelere ve fertlere 'Aile Psikoeğitim Seminerler' verilmektedir" dedi.

Seminere konuşmacı olarak katılan Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Süleyman Barbaros Yalçın ise "bağımlılığın doğası ve ailenin önemi" hakkında katılımcılara bilgiler aktardı. - KIRIKKALE

İhlas Haber Ajansı / Yerel