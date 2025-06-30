Kırıkkale'de 'GSB Gençlik Yaz Kulübü' Programı Başladı

Kırıkkale'de 'GSB Gençlik Yaz Kulübü' Programı Başladı
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Kırıkkale Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen 'GSB Gençlik Yaz Kulübü' programı, çocuk ve gençlere eğlenceli ve öğretici bir yaz fırsatı sunuyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın organizasyonuyla düzenlenen programda çeşitli etkinlikler ve atölyeler yer alıyor.

Kırıkkale Gençlik Merkezi'nde başlayan "GSB Gençlik Yaz Kulübü" programı, çocuk ve gençlere hem eğlence hem de eğitim dolu bir yaz fırsatı sunuyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çocuk ve gençlerin yaz tatilini verimli şekilde değerlendirmeleri amacıyla başlatılan "GSB Gençlik Yaz Kulübü" bu yıl da devam ediyor. Kırıkkale Gençlik Merkezi'nde düzenlenen açılış töreninde, kursiyerler tarafından "Gençlik Konseri" gerçekleştirildi. İlk gün tanışma oyunlarıyla kaynaşan katılımcılar; zeka oyunları, resim kulübü etkinlikleri ve eğitsel atölyelerle hem eğlendi hem de öğrendi. Yaz boyunca devam edecek olan programda drama, resim, survivor parkı gibi birçok farklı faaliyet yer alacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş, törende yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen "GSB Gençlik Yaz Kulübü" kapsamında, yaz mevsiminin gençler için hem verimli hem de eğlenceli geçmesi amacıyla kapsamlı programlar hazırlandığını söyledi.

Okul döneminde yoğun bir tempoda geçen bir yılın ardından, gençlerin yaz tatilini boş geçirmemeleri için eğitsel ve sosyal içerikli birçok faaliyet planladıklarını belirten Güneş, gençlik merkezlerinde düzenlenecek programlarda survivor parkı, eğitsel oyunlar, drama, resim ve birçok farklı atölyenin yer aldığını ifade etti.

Güneş, gençlerin bu etkinliklerden keyif alarak kişisel gelişimlerine katkı sağlayacaklarını ifade ederek, "Yaz döneminde gençlerimizin hem eğlenmesini hem de öğrenmesini istiyoruz. Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Aynı zamanda yaz kamplarımızın da başladığı bu süreçte, kulüp çalışmalarımızı hep birlikte sürdüreceğiz" dedi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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