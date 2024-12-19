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Kırıkkale'de Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı Düzenlendi

Kırıkkale'de Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı Düzenlendi
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kırıkkale'de gerçekleştirilen 'Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı'nda, gençlerin geleceğine yönelik politikalar ele alındı. Çalıştayda, afet yönetimi, bilim ve teknoloji, çevre gibi konularda sunumlar yapıldı ve gençlerin görüşleri alındı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kırıkkale'de düzenlenen "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı"nda, gençlerin geleceğine yön verecek politikalar kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Kırıkkale'de, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" gerçekleştirildi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde başlayan çalıştayda, gençlerin geleceği şekillendirecek politikalar ele alındı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan program, Genel Müdürlük tanıtım videosuyla devam etti. Açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş, özellikle gençlere hitap ederek, "Geleceğimiz ve umudumuz sizlersiniz. Ecdadımızdan almış olduğunuz emaneti gelecek kuşaklara en iyi şekilde bırakacak olan sizlersiniz" dedi.

Gençlere yönelik "Afet Yönetimi ve Dayanıklılık", "Bilim ve Teknoloji", "Çevre ve İklim", "Değerler, Eğitim ve Hayat Boyu Öğrenme", "Gençlik ve Sağlık" gibi birçok başlıkta sunumlar yapıldı. Sunumların ardından katılımcılar görüş ve önerilerini paylaştı.

Çalıştayın ikinci oturumu, Gençlik Merkezi'nde devam etti. Atölyelerde gençlerle bir araya gelen konularında uzman kişiler, gençlerle birlikte fikir alışverişinde bulundu. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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