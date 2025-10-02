Kırıkkale'de Gazze İçin Destek Eylemi

İsrail'in, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nu savaş gemileriyle alıkoymaya çalışmasına Kırıkkale'de vatandaşlar tepki gösterdi. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık, İsrail'in abluka ve müdahalelerini protesto ederek Gazze halkına destek mesajı verdi.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek için Kırıkkale'de vatandaşlar meydanlara indi. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını ve filoya yapılan müdahaleleri protesto etti. Eylemde sık sık slogan atan vatandaşlar, Gazze'ye destek mesajı verdi. Etkinlik kapsamında Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi. Vatandaşlar, Gazze'deki ablukanın son bulması için çağrıda bulundu.

Filistin için destek eylemine katılan İdernaz Sazak, "Günlerdir, aylardır bu ablukayı kırmak için sözlü ve fiili her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Fakat bugün en güçlü ve en zorlu olduğumuz andayız. Artık gece iyice karardı ve gecenin sonunda bir güneş doğacaktır. Biz inanıyoruz; Aksa bizimdir, bizim kalacak. Nemrut ne kadar güçlü olursa olsun, karıncanın su taşıdığı taraf kazanacaktır. İlk günden söylediğimiz gibi: Bi'r-Rüh Bi'd-Dem Nefdike ya Aksa" dedi.

Riskli bir gecenin yaşandığını vurgulayan Rabia Sazak, "Açlıkla ve farklı imtihanlarla mücadele eden mazlum Gazze halkının etrafında bir abluka vardı. Ablukayı kırmak üzere dünyanın dört bir yanından filolar yola çıktı. Bu gece çok riskli bir gece. Çoğu gemiden sinyaller kesildi. Biz de burada onlara destek olmak için buradayız" diye konuştu.

Katılımcılardan Emel Işık ise, "İnşallah Rabbim onları muhafaza etsin. 46 ülkenin insanı, 46 ülke bir filoyu koruyamadığı için üzgünüm. Bizim de elimizden bir şey gelmiyor ama şu anda dua ediyoruz. Fiili olarak buradayız" ifadelerini kullandı.

Binnaz Genç, "Duramadık, geldik. Hayırlı olan yerde bulunmak istedik. Allah'a yakın yere gelmeye çalışıyoruz. Allah yardımcıları olsun. Rabbim her türlü yardımını göndersin. Gönlümüz, yüreğimiz, aklımız hep Filistin'de" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Zalimlere karşı seslerini yükseltmek için meydanda olduklarını belirten Fatih Küçüktiryaki de, "Allah rızası için buradayız. İnşallah Gazze'deki kardeşlerimizin tez zamanda kurtulacağı gün için buradayız. Fiili bir dua için buradayız. Elbet o güzel günler yakındır. Tez zamanda o günleri göreceğimiz ümidiyle yaşıyoruz" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE