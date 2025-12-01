Kırıkkale'de Firari Hükümlü Mutfak Dolabında Yakalandı
Kırıkkale'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K., saklandığı evin mutfak dolabında yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
(KIRIKKALE) - Kırıkkale'de, hakkında 6 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, ikamet ettiği evin mutfak dolabında yakalandı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında "yağma" suçundan 5 yıl 7 ay ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi T.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Firari hükümlünün dayısının ikametinde saklandığını belirleyen ekipler, adrese düzenledikleri operasyonda T.K'yi mutfak dolabında saklanmış halde yakaladı.
Hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.