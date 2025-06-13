Kırıkkale'de FETÖ'ye Yönelik Operasyonda Eski Emniyet Müdürü Yakalandı

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'de, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında 10 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski Emniyet Müdürü M.S.D. yakalandı.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon sonucunda, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle görevinden ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan M.S.D, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

M.S.D, hakkında yasal işlemler başlatıldı.