Kırıkkale'de FETÖ Soruşturmasında Bir Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

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Kırıkkale'de, 2005-2016 yılları arasında 20'den fazla örgüt evinden sorumlu olduğu belirlenen Y.Ç. isimli şüpheli, FETÖ-PDY silahlı terör örgütü ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edildi.

Kırıkkale'de, geçmiş dönemde FETÖ adına 20'den fazla örgüt evinden sorumlu olduğu tespit edilen şüpheli adliyeye sevk edildi.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışmalar kapsamında, örgütün il yapılanmasında yer aldığı tespit edilen Y.Ç. isimli şüpheli yakalandı.

2005-2016 yılları arasında yaklaşık 20 örgüt evinden sorumlu olduğu ve 15 Temmuz hain darbe girişimi döneminde terör örgütünün Kırıkkale il sorumlu yardımcısı konumunda bulunduğu belirlenen şahıs., 16 Mayıs'ta Cumhuriyet Savcılığına teslim oldu.

Şüpheli Y.Ç., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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