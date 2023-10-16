Kırıkkale'de esrarla yakalanan şahıs tutuklandı
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Kırıkkale'de esrarla yakalanan şahıs tutuklandı Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kırıkkale'de esrarla yakalanan şahıs tutuklandı
KIRIKKALE - Kırıkkale'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen bir şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, N.A. isimli şahsın ikametinde arama yapan polis, 185,75 gram esrar maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Öte yandan, trafik kontrol noktasında R.S.'nin aracında arama yapan ekipler, 198 adet ecstasy ele geçirdi. Gözaltına alınan R.S. hakkında adli işlem başlatıldı.