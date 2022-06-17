Kırıkkale'de Dur İhtarına Uymayan Sürücü, Trafik Polisine Çarptı

AHMET ÜNAL

Kırıkkale'de dur ihtarına uymayan alkollü sürücü kaçmaya çalışırken trafik polisine çarptı. Yaralı polisin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Sürücü ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesi Kırıkkale- Samsun karayolunda dün gece meydana geldi. İddiaya göre alkollü olduğu belirtilen ve dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü C.A., kullandığı otomobille kaçmaya başladı.

Kilometrelerce yaşanan kovalamacanın ardından Balışeyh ilçesinde ekiplerin yolu kesmesi sonucu durdurulan sürücü, kendini aracın içine kilitledi. Sürücü daha sonra aniden hareket etmesi nedeniyle ehliyet ve kimlik kontrolü yapmak isteyen trafik polisi M.Y.'ye çarptı. Yaralanan polis memuru olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı polisin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Sürücü ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

ANKA / Yerel