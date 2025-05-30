Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonu: 1 Gözaltı

Kırıkkale'de DEAŞ Operasyonu: 1 Gözaltı
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Kırıkkale'de düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu bir şahıs yakalandı ve gözaltına alındı.

Kırıkkale'de DEAŞ operasyonu: 1 gözaltı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu bir şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma çerçevesinde, tespiti yapılan bir şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Örgütle bağlantısı bulunduğu tespit edilen yabancı uyruklu K.J.K.K. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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