Kırıkkale'de çiftçilere 20 bin fide dağıtıldı

Kırıkkale'de düzenlenen törenle çiftçilere 20 bin sebze fidesi dağıtıldı.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yerel tohumlardan elde edilen sebze fideleri, 44 çiftçiye düzenlenen törenle dağıtıldı. Törende konuşan Vali Yardımcısı Ahmet Ferhat Özen, "Sayın valimiz 2022 yılında yerel tohumların canlandırılması işini il tarım müdürlüğü ile koordine ederek bir çalışma yapmasını istemiş yapılan bu çalışmada belli bir neticeye gelmiş" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz ise, "2022 yılında 120 tane çiftçimiz ile temas kurarak 16 türe ait 56 çeşit sebze ve bakliyat tohumu tespit ettik. Tespit ettiğimiz tohumları toplayarak il müdürlüğümüzde oluşturduğumuz tohum muhafaza odamızda topladık. Fide olarak yetiştirilemeyecek bakliyat olanları 20 çiftçimize dağıttık. Bugün ise bu yerel tohumlarımızdan 5 çeşit sebze tohumunu fide haline getirerek dağıtımını gerçekleştireceğiz. Bu projemiz ile ilimizde yerel tohumlarımızı koruyarak yeni nesillere ulaştırmayı hedefliyoruz" diye konuştu. - KIRIKKALE