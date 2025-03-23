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Kırıkkale'de CHP Ön Seçimine Yoğun İlgi

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Kırıkkale'de CHP'nin Cumhurbaşkanı adaylığı ön seçimi için oy verme işlemi yoğun bir katılımla devam ediyor. Vatandaşlar, oy kullanmak için 500 metrelik kuyruk oluşturdu.

Haber: Kenan KUZUCU

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'de yurttaşlar, CHP'nin Cumhurbaşkanı adaylığı ön seçimi için oy kullanacakları alanda yoğunluk oluşturdu. CHP Kırıkkale İl Binası önünde oy kullanmak isteyen vatandaşların kuyruğu cadde sonuna kadar uzandı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adaylığı ön seçimi için oy kullanma işlemi Kırıkkale'de yoğun bir katılımla devam ediyor. Oy vermek için sıraya giren vatandaşlar yaklaşık 500 metrelik kuyruk oluşturdu.

Uzun süredir kuyruk olduğunu söyleyen yurttaşlar, "Ben demokrasiye sahip çıkmak için geldim. Oy kullanıyorum. Kullandığım oyun arkasındayım. 3 üniversite okudum. 3 üniversite okumama rağmen hala evdeyim. Tüm öğrencilerin haklarını savunmak için bir oyda ben atmaya geldim" dedi.

Başka bir yurttaş ise "Ben çok mutluyum böyle bir sandık kurulmasından dolayı. Çok iyi oldu. Millet bilsin neyin ne olduğunu. Çok memnunum" dedi.

Kaynak: ANKA / Yerel
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