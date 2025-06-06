Kırıkkale'de Bayram Yoğunluğu Hava Gözetimiyle Belgelendi

Kırıkkale'de Bayram Yoğunluğu Hava Gözetimiyle Belgelendi
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Kurban Bayramı tatili nedeniyle Kırıkkale'de trafikte yoğunluk gözlemlendi. Hava görüntülerinde uzun araç kuyrukları ortaya çıktı. Jandarma ve polis ekipleri, trafik güvenliğini sağlamak için denetimlerini artırdı.

Türkiye'nin önemli geçiş güzergahlarından biri olan Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatili nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Gece yarısı da yaşanan trafik yoğunluğu, havadan görüntülendi.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, bayram tatili nedeniyle trafik hareketliliği devam ediyor. Kırıkkale-Ankara D200 Karayolu'nda araç yoğunluğu yaşandı. Havadan çekilen görüntülerde uzun araç kuyrukları dikkat çekti. Kırıkkale-Kayseri D765 Karayolu'nda da araç trafiğinin akıcı olduğu görüldü.

Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla jandarma ve polis ekipleri, denetimlerini artırdı. Uygulama noktalarında sürücülere hız limitlerine uyma ve emniyet kemeri takma konusunda uyarılarda bulunuldu. Ekipler, muhtemel kazaların önlenmesi için gece boyunca da görev yaptı. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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