Kırıkkale'de 'Aileler Buluşması' Etkinliği Gerçekleştirildi

Kırıkkale'de 2025 "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında, sevgi ve birliktelik temasıyla düzenlenen "Aileler Buluşması" programı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edilmesi dolayısıyla Kırıkkale Valiliği'nce "Sevgiyle Başlayan, Emekle Büyüyen" mottosuyla "Aileler Buluşması" programı düzenlendi. Vali Makas ve eşi Elif Makas'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa; Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ve eşi Emine Durmuş, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık ve eşi Yasemin Işık, İl Jandarma Komutanı J. Kıdemli Albay Hasan Acar ve eşi Esra Acar ile çok sayıda aile katıldı.

Programda konuşan Vali Mehmet Makas, insanı merkeze alan bir devlet anlayışına sahip olduklarını belirterek, "Devletimiz, milli ve manevi değerler üzerine kurulu bir yapıya sahiptir. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarıyla ecdadın izinde yürüyerek devlet oluyoruz. İnsanı yetiştiren en önemli müessese ise ailedir. Aile varsa devlet vardır. Biz, aile müessesesini geliştirmek ve güçlendirmekle mükellefiz" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, Vali Makas ve eşi Elif Makas'ın ailelere "Aile Yılı" temalı hediyeleri takdim etmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - KIRIKKALE