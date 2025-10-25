Haberler

Kırıkkale'de 'Aileler Buluşması' Etkinliği Gerçekleştirildi

Kırıkkale'de 'Aileler Buluşması' Etkinliği Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'de 2025 'Aile Yılı' etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Aileler Buluşması' programı, sevgi ve birliktelik temasıyla gerçekleştirildi. Vali Mehmet Makas, programda ailelerin önemine vurgu yaparak, ailenin devleti güçlendiren en önemli yapı taşı olduğunu belirtti. Etkinlik, ailelere hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kırıkkale'de 2025 "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında, sevgi ve birliktelik temasıyla düzenlenen "Aileler Buluşması" programı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edilmesi dolayısıyla Kırıkkale Valiliği'nce "Sevgiyle Başlayan, Emekle Büyüyen" mottosuyla "Aileler Buluşması" programı düzenlendi. Vali Makas ve eşi Elif Makas'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa; Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş ve eşi Emine Durmuş, İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık ve eşi Yasemin Işık, İl Jandarma Komutanı J. Kıdemli Albay Hasan Acar ve eşi Esra Acar ile çok sayıda aile katıldı.

Programda konuşan Vali Mehmet Makas, insanı merkeze alan bir devlet anlayışına sahip olduklarını belirterek, "Devletimiz, milli ve manevi değerler üzerine kurulu bir yapıya sahiptir. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' şiarıyla ecdadın izinde yürüyerek devlet oluyoruz. İnsanı yetiştiren en önemli müessese ise ailedir. Aile varsa devlet vardır. Biz, aile müessesesini geliştirmek ve güçlendirmekle mükellefiz" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, Vali Makas ve eşi Elif Makas'ın ailelere "Aile Yılı" temalı hediyeleri takdim etmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - KIRIKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar

Salondakileri coşturan sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar
MASAK'tan Cumhuriyet savcılarına yeni yetki

Cumhuriyet savcılarına yeni yetki! O şart aranmadan el koyabilecekler
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Turan Ukrayna'yı karıştırdı: Korkunç

Arda Turan Ukrayna'yı karıştırdı: Korkunç
3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'a teşhis koyuldu

3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'a teşhis koyuldu
3 ilde 105 adrese baskın: Giyinmeye bile vakitleri olmadı

105 adrese eş zamanlı baskın! Giyinmeye bile vakitleri olmadı
Bomba iddia! Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Arda Turan Ukrayna'yı karıştırdı: Korkunç

Arda Turan Ukrayna'yı karıştırdı: Korkunç
Nesli tehlikedeki kızıl geyik plajda görüntülendi

Nesli tükenmek üzere! Kendini bir anda plajda buldu
Kaptanlığı elinden alınan Mert Günok sessizliğini bozdu

Kaptanlığı elinden alınan Mert sessizliğini bozdu
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1'de ilk yayın

Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1'de ilk yayın
Emniyetin duvarına tırmanan şahıs ekipleri alarma geçirdi! Savunması inanılmaz

Emniyetin duvarına tırmanan şahıs ekipleri alarma geçirdi
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Mantar toplarken dünyanın en zehirli yılanıyla burun buruna geldi

Mantar toplarken dünyanın en zehirlisiyle burun buruna geldi
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.