Haberler

Kırıkkale'de Ağabeyini Bıçakla Öldüren Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'de ağabeyini bıçakla öldürmekle suçlanan 26 yaşındaki Y.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay sonrası verdiği ifadede, ağabeyinin kendisini tahrik ettiğini ancak pişmanlık duymadığını belirtti.

( KIRIKKALE) - Kırıkkale'de ağabeyini bıçakla öldürmekle suçlanan şüpheli tutuklandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde dün aralarında çıkan tartışma sonucunda ağabeyi Ali S'yi (47) bıçakla öldürmekle suçlanan ve daha sonra gözaltına alınan Y.S. (26) emniyetteki işlemlerinin ardından Kırıkkale Adliyesi'ne getirildi.

Şüpheli, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısınca ifadesinin alınması sonrasında tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Burada sorgulanan Y.S. tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Y.S, emniyetteki ifadesinde zaman zaman tartışmalar yaşadığı ağabeyinin olay sırasında kendisini tahrik ettiğini ifade etti. Üzerinde taşıdığı bıçakla ağabeyini karın bölgesi ve kolundan yaraladığını söyleyen şüphelinin, "Pişman değilim" dediği ileri sürüldü.

Kaynak: ANKA / Yerel
158 gündür tutuklu bulunan Fatih Altaylı'ya verilen ceza belli oldu

158 gündür tutuklu bulunan Fatih Altaylı'ya verilen ceza belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı

Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı
Galatasaray'ın yenildiğini gören Emenike'den olay paylaşım

Fener'in eski yıldızından Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım
Türkiye'ye yerleşen Ukraynalı kadından çarpıcı video

Türkiye'ye yerleşen Ukraynalı kadın: Paris'te olsaydık...
Yeni evli çiftin gece çıkardığı sesler komşusunu isyan ettirdi

Yeni evli çiftin gece çıkardığı sesler komşusunu isyan ettirdi
Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı

Türkiye'ye yerleşen Çinli kadının değişimi ağızları açık bıraktı
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin ilk sinyali verdi

Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den dikkat çeken yanıt
Union SG'li oyuncudan Galatasaray taraftarını kızdıran Fenerbahçe sözleri

Union SG'li oyuncudan Galatasaraylıları kızdıran Fenerbahçe sözleri
Babacan'dan İmralı eleştirilerine sert yanıt: Kimse bizimle aşık atmaya kalkmasın

Babacan sessizliğini bozdu! İmralı eleştirilerine sert yanıt
Hakkari ve Ağrı'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi gözaltına alındı

2 ilde dev operasyon! Kilolarcası ele geçirildi
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Galatasaray'ın yenildiğini gören Nihat Kahveci çıldırdı

Galatasaray'ın yenildiğini görünce çıldırdı
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Hal Kanunu yılbaşında Meclis'e geliyor! Sebze ve meyvede fiyatlar düşecek

Fiyatları düşürecek yasa geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.