Kırıkkale'de Ağabeyini Bıçakla Öldüren Şüpheli Tutuklandı

( KIRIKKALE) - Kırıkkale'de ağabeyini bıçakla öldürmekle suçlanan şüpheli tutuklandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde dün aralarında çıkan tartışma sonucunda ağabeyi Ali S'yi (47) bıçakla öldürmekle suçlanan ve daha sonra gözaltına alınan Y.S. (26) emniyetteki işlemlerinin ardından Kırıkkale Adliyesi'ne getirildi.

Şüpheli, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısınca ifadesinin alınması sonrasında tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Burada sorgulanan Y.S. tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Y.S, emniyetteki ifadesinde zaman zaman tartışmalar yaşadığı ağabeyinin olay sırasında kendisini tahrik ettiğini ifade etti. Üzerinde taşıdığı bıçakla ağabeyini karın bölgesi ve kolundan yaraladığını söyleyen şüphelinin, "Pişman değilim" dediği ileri sürüldü.