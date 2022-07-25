Kırıkkale'de 14 Mevsimlik Tarım İşçisi Sudan Zehirlendi - Haberler

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Kırıkkale'de 14 Mevsimlik Tarım İşçisi Sudan Zehirlendi

ANKA - Yerel
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Kırıkkale'de 14 Mevsimlik Tarım İşçisi Sudan Zehirlendi

Kırıkkale'de içtikleri sudan zehirlendikleri belirtilen mevsimlik işçilerden 4'ü çocuk 14 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

AHMET ÜNAL

Kırıkkale'de içtikleri sudan zehirlendikleri belirtilen mevsimlik işçilerden 4'ü çocuk 14 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde 4'ü çocuk 14 kişilik Aldeniz ailesi, mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikayetleri nedeniyle Karakeçili İlçe Devlet Hastanesine başvurdu. Hastanede ilk müdahaleleri yapılan 14 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle daha sonra Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kırıkkale'de içtikleri sudan zehirlendikleri belirtilen mevsimlik işçilerden 4'ü çocuk 14 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanelerde tedavileri devam eden ve aynı aileden oldukları belirlenen mevsimlik işçilerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

ANKA / Yerel

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