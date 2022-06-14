Kırgızistan'ın en iyi üniversitesi Manas, dünya sıralamasında

Türkiye ile Kırgızistan'ın en önemli eğitim projelerinden biri olan Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi, dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer aldı.

Kırgızistan yükseköğretim tarihinde bir ilk

Manas Üniversitesi, QS'in (Quacquarelli Symonds) dünyanın en iyi 1422 üniversite sıralamasında 801'inci oldu. Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi böylece dünya üniversiteleri sıralamasına giren Kırgızistan'daki ilk ve tek üniversite olarak ülkenin yükseköğretim tarihine adını yazdırdı.

Manas, Türk üniversiteleri arasındaysa 7. sırada

Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi, Türkiye'de faaliyet gösterip bu listeye giren 24 üniversite arasındaysa 7. sıraya yerleşti.

QS niçin önemli?

QS, çeşitli objektif ölçütlere göre üniversiteleri değerlendiren saygın bir kuruluş olarak tanınıyor.

QS'in üniversiteleri değerlendirme ölçütleri

QS, üniversiteleri; akademik itibar, işveren itibarı, öğretim elemanı-öğrenci oranı, yabancı öğretim elemanı oranı, yabancı öğrenci oranı, öğretim elemanlarının bilimsel çalışmalarına yapılan atıf sayısı gibi objektif ölçütlere göre değerlendiriyor.

Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi

Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi, 1995 yılında Kırgız Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında İzmir'de imzalanan anlaşmayla kuruldu. Manas, özel statülü bir devlet üniversitesi olarak 1997'den bu yana Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te faaliyet gösteriyor.

Öğrencilerine iki devletin sağladığı geniş imkanlarla dünya standartlarında ve ücretsiz öğretim veren Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, özellikle son iki yılda eğitim, araştırma ve topluma katkı başta olmak üzere her alanda yaşanan gelişimiyle büyük başarılara imza atıyor. Üniversite, sosyal sorumluluk faaliyetleriyle ve oluşturduğu katma değerle Türk Dünyası ülkelerinin kalkınmasına da katkı sağlıyor. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel