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Kırgızistan Heyeti Eskişehir'de Mera Yönetimi ve Sürdürülebilir Tarım Konusunda Bilgilendirildi

Kırgızistan Heyeti Eskişehir'de Mera Yönetimi ve Sürdürülebilir Tarım Konusunda Bilgilendirildi
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Kırgızistan'dan gelen heyet, Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından mera yönetimi uygulamaları ve sürdürülebilir tarım konusunda bilgilendirildi. Heyet, Türkiye’deki uygulamaları yerinde inceleyerek, deneyimlerini aktarmayı amaçlıyor.

Eskişehir'e gelen Kırgızistan heyetine Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince mera yönetimi uygulamaları ve sürdürülebilir tarım konusunda detaylı bilgiler verildi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Sazova Kampüsü'nde Kırgızistan'dan gelen heyetle toplantı gerçekleştirildi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Yeşil İklim Fonu (GCF) projesi kapsamında Kırgızistan'dan Türkiye'ye gelen heyet, "Kırgız Cumhuriyeti'nde Ormanlar ve Meralarda İklim Yatırımları Yoluyla Karbon Tutulumu (CS-FOR)" çalışmaları çerçevesinde Türkiye'de mera yönetimi uygulamalarını yerinde görmek üzere Eskişehir'de çeşitli ziyaretler gerçekleştirerek, incelemelerde bulundu. Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen programda Kırgız heyet, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Eskişehir Orman Fidanlığı ve Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, gerçekleştirilen faaliyet ve çalışmaları yerinde inceleme fırsatı buldu. Heyete Türkiye'deki mera yönetimi uygulamaları ve sürdürülebilir tarım konusunda detaylı bilgiler verildi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen programda, İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Kırgız heyetine sunum yaptı. Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü teknik ekibinin hazır bulunduğu etkinlikte İl Müdürü Gümüş, Türkiye'nin mera yönetimi konusunda önemli başarılara imza attığını ve uygulamaya konulan proje kapsamında bu deneyimlerin kardeş ülke Kırgızistan'a aktarılmasının hedeflendiğini belirtti. Ziyaretin önemine değinen Gümüş, Kırgızistan heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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