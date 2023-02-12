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Kırgızistan'dan Türkiye'deki depremzedelere 142 bin dolar destek

Yerel Haberler

Kırgızistan'dan Türkiye'deki depremzedelere 142 bin dolar destek

Kırgızistan'da yüzlerce kişi, Türkiye'deki depremzedeler için 142 bin dolar yardım topladı.

Kırgızistan'da yüzlerce kişi, Türkiye'deki depremzedeler için 142 bin dolar yardım topladı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili vuran 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenler için yurt dışından yardımlar gelmeye devam ediyor. Kırgızistan Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, depremden zarar görenler için açılan özel bir hesapta 142 bin dolar toplandığı belirtildi.

Kırgızistan, geçtiğimiz pazartesi meydana gelen Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından Türkiye'ye 63 kişilik arama kurtarma ekibi göndermişti. Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı, Türkiye'ye 100 kişiden oluşan ikinci arama kurtarma ekibiyle 100 çadır, 20 yalıtımlı askeri çadır ve bir mobil hastaneden oluşan insani yardım gönderileceğini açıklamıştı. - BİŞKEK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Maliye Bakanlığı Kahramanmaraş Kırgızistan Türkiye Yerel Haberler

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