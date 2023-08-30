Kırgızistan'da Türk doktorlardan ilk böbrek nakli ameliyatı

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te inşa edilen ilk böbrek nakli ameliyatının Türk doktorlar tarafından yapıldığı Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesini ziyaret ederek Türkiye'ye teşekkür etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te inşa edilen ilk böbrek nakli ameliyatının Türk doktorlar tarafından yapıldığı Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesini ziyaret ederek Türkiye'ye teşekkür etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ilk böbrek nakli ameliyatının Türk doktorlar tarafından yapıldığı Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesini ziyaret etti. Caparov'u hastanede Kırgızistan Sağlık Bakanı Gulnara Baatırova, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan'ın yanı sıra Türk ve Kırgız hekimleri karşıladı. Hastaneyi gezerek böbrek nakli olan hastaları ziyaret eden Caparov, hastaların sağlığı hakkında bilgi alarak onlara acil şifalar diledi. Caparov, burada yaptığı açıklamada, artık ülke vatandaşlarının hayati ve pahalı ameliyatlar için yabancı ülkelere gitmelerine gerek kalmayacağını belirterek, "Vatandaşlarımız yurtdışında 50-60 bin dolar gibi büyük maliyetlere maruz kalıyorlarsa, burada Kırgızistan'da benzer bir ameliyat yaklaşık 10 bin dolara mal olacak. Bu kadar düşük bir maliyet nedeniyle, yerli uzmanlar diğer ülkelerden gelen hastalara da hizmet verebilecek" dedi.

Caparov'dan Türkiye'ye teşekkür

Cumhurbaşkanı Caparov, Kırgızistan halkı ve şahsı adına verdiği desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. Caparov, ayrıca Türkiye Sağlık Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Selami Kılıç'ı ve Türkiye Acil Sağlık Hizmetleri ve Yurt Dışı Sağlık Birimleri Dairesi Başkanı Mustafa Taşkın'ı Kırgızistan'da sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve sağlık personelinin eğitimi alanındaki hizmetlerinden dolayı Kırgız Cumhuriyeti Onur Belgesi ile ödüllendirdi.

Kırgızistan Türkiye'den 140 tıp uzmanı bulunuyor

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan'da şu anda Türkiye'den gelen 140 tıp uzmanı bulunuyor. Bu uzmanlar ülkede 2 ila 3 yıl geçirerek pratikte yerel uzmanları eğitecek. Bu süre zarfında yerel doktorların tecrübe kazanması ve böbrek nakli ameliyatları yapmaya başlamaları bekleniyor. Kırgızistan'da ise şu anda hemodiyaliz tedavisi gören yaklaşık 2 bin 600 hasta bulunuyor, devlet her hasta için bir seans başına ortalama 74 dolar ayırıyor.

Toplam 72 yatak kapasiteli

12 bin metrekare kapalı alana sahip hastanede kardiyoloji, kardiyovasküler, cerrah, genel cerrah, akciğer hastalıkları, anestezi ve canlandırma, başlangıç radyoloji, gastroenteroloji alanlarında hizmetler verilecek. Toplam 72 yatak kapasiteli hastanede 2 ameliyat 3 canlandırma, röntgen laboratuvarlar bulunuyor. Hastanede ayrıca, laboratuvar merkezleri, ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri, mamografi, röntgen cihazı, ultrason, gastroskop, ekokardiyografi ve görüntüleme bölümleri bulunuyor.

Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan iken 2013 yılının Nisan ayında yaptığı Kırgızistan ziyareti kapsamında Bişkek'te Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından bir hastane inşa edileceği meselesi ele alınmıştı. Hastanenin inşasına ilişkin anlaşma 2016 yılının Mayıs ayında imzalanmış, hastanenin inşaatı 2018 şubatta tamamlanmış, hastaneyi donatma çalışmaları 2020 nisanda sona ermişti. 2020 yılında Covid-19'la mücadele kapsamında geçici olarak hizmete açılan hastanede bin 200'e yakın hasta tedavi görmüştü. Hastane, hasta kabulüne geçen yıl Ağustos'ta başlamıştı. - BİŞKEK