Kırgızistan'da 3 bin kişiyle sokak iftarı

Kırgızistan'da bulunan Manas Üniversitesi tarafından sokakta gerçekleştirilen iftar programı, Kırgız Cumhuriyeti Başbakanı Akılbek Caparov'un katılımıyla gerçekleştirildi.

Kırgızistan'da bulunan Manas Üniversitesi, sokakta iftar programı düzenledi. Cengiz Aytmatov Kampüsü'nde düzenlenen sokak iftarına Başbakan Akılbek Caparov, Eğitim ve Bilim Bakanı Kanıbek İmanaliyev, Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakan Yardımcısı Kayrat İmanaliyev, Azerbaycan'ın Kırgızistan Büyükelçisi Latif Seyfaddin Gandilov, Türkmenistan'ın Kırgızistan Büyükelçisi Şadurdı Meredov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bişkek Temsilcisi Mehmet Davulcu, milletvekilleri, bakanlıkların ve büyükelçiliklerin temsilcileri, müşavirler, rektörler, akademisyenler, iş insanları, medya kuruluşlarının yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Türk kurumlarının ve kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve basın mensupları katıldı.

Geçen yıl bin 500 kişinin katıldığı sokak iftarında bu yıl 3 bin kişi ağırlanırken, geleneksel sokak iftarının başında Kur'an-ı Kerim okundu.

Gelecek yıl Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un da katılması bekleniyor

Rektör Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, programda yaptığı konuşmada, üniversitede ve Kırgızistan'da geçen sene ilk kez düzenledikleri sokak iftarını geleneksel hale getirdiklerini, böylece Manas Üniversitesi kültürünün önemli bir unsuru olan kardeşlik duygusunu Ramazan ayında bütün Kırgızistan ile paylaşmayı istediklerini, bu nedenle bu sene Kırgızistan'ın tüm bölgelerinden konuklar ağırladıklarını, Anadolu kültürünün bu önemli geleneğini ata topraklarına taşımanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Manas Üniversitesi sokak iftarına Başbakan Akılbek Caparov'un ve diğer yetkililerin katılarak, öğrenciler ve Manas ailesinin tüm fertleri ile kardeşliği, birlik ve beraberlik duygusunu paylaşmalarından büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Alpaslan Ceylan, gelecek yıl düzenlenecek iftar programına Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un da katılmasından onur duyacaklarını belirtti.

Prof. Dr. Ceylan Ramazan'ın gençlerde kardeşlik, iyi ahlak, erdemli olma gibi vazgeçilmez hususlarda farkındalık oluşturduğunu, bunu çok önemsediklerini söyledi.

Bilim üretmede, eğitimde, fiziki, teknik ve teknolojik altyapıda öncü olan, Kırgızistan'ı yükseköğretimde dünya sıralamasına yükselten Manas Üniversitesinin başarılarının temelinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı ve Manas Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'un büyük desteklerinin bulunduğunu vurgulayan Rektör Ceylan, 'bir üniversiteden ötesi' olan Manas'ın sosyal konularda da öncü rol oynadığını belirtti.

Geleneksel sokak iftarı, Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğretim üyelerinin hazırladığı tasavvuf musikisi konseri ile sona erdi. - BİŞKEK