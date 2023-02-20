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Kırgız arama-kurtarma ekibi alkışlarla ülkelerine uğurlandı

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- Kırgız arama-kurtarma ekibi alkışlarla ülkelerine uğurlandı Deprem felaketinin ardından Türkiye'ye yardıma gelen Kırgızistan arama-kurtarma ekibi, havalimanı çalışanları ve yolcular tarafından alkışlarla Kırgızistan'a uğurlandı.

- Kırgız arama-kurtarma ekibi alkışlarla ülkelerine uğurlandı

HATAY - Deprem felaketinin ardından Türkiye'ye yardıma gelen Kırgızistan arama-kurtarma ekibi, havalimanı çalışanları ve yolcular tarafından alkışlarla Kırgızistan'a uğurlandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki arama-kurtarma çalışmalarına katılan yabancı ekipler ülkelerine dönmeye devam ediyor. Kırgızistan'dan gelen arama-kurtarma ekibi, Kahramanmaraş ve Hatay'daki çalışmalar sonrası 13 günün ardından havalimanı çalışanları ve yolcular tarafından alkışlarla Kırgızistan'a uğurlandı.

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kırgız ekibi, Türkiye halkı alkışlarla uğurladı" ifadeleri kullanılarak, ekibi taşıyan uçakların bu gece saat 02.30'da ve 09.00'da başkent Bişkek'teki Uluslararası Manas Havalimanına ineceği aktarıldı.

Kırgızistan, deprem felaketi sonrası Türkiye'ye 167 kişilik ekip göndermişti. Ekip, 13 günlük arama-kurtarma çalışmaları sırasında 8 kişiyi enkazdan sağ kurtarmıştı.

(ABA-

Kaynak: İHA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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