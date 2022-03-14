Kireçhane caddesinde asfalt çalışması

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü 2022 yılı yaz dönemi asfalt sezonu kapsamında Kireçhane Caddesinde asfalt yenileme çalışmalarına başladı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman Belediyesi tarafından kısa süre önce hizmete açılan asfalt plentinde üretilen asfaltlarla gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında, kısa süre önce altyapı çalışmaları tamamlanan Fatih Mahallesi Kireçhane Caddesinde (Zey Yolu) asfalt serim işleminin gerçekleştirildiğini kaydetti. Çalışmalar kapsamında yaptığı incelemede sorumlulardan bilgi alan Başkan Kılınç ise hem personelle hem de mahallelilerle bir araya geldi.

Cadde sakinleri ise ağır geçen kış şartlarından dolayı bozulan yolların onarılmaya başlamasından duydukları memnuniyeti ifade etti. - ADIYAMAN