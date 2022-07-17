Kırdağ ağasını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırdağ ağasını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Kırdağ ağasını kaybetti

Oltu Kırdağ şenliklerinin ağası Mikdat Güzel (68) evinde geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Oltu Kırdağ şenliklerinin ağası Mikdat Güzel (68) evinde geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kırdağ ağası Mikdat Güzel bugün sabah Oltu Şehitler mahallesindeki evinde geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu 112 acil servis ekiplerince Oltu Devlet hastanesi acil polikliniğine götürüldü. Güzel yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata veda etti.

Oltu sevdalısı olan hayırsever Mikdat Güzel son olarak Oltu OSB de 500 kişinin çalışacağı tekstil fabrikası yapımına başlamıştı. Mikdat Güzel'in cenazesi yarın Darıca'da öğle Namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Darıca'da toprağa verilecek. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title