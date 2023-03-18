Kırcami'de Değişim Başlıyor

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya’da 8 mahallenin tamamı ile Fener ve Çağlayan mahallelerinin bir bölümünü içine alan Kırcami’de, pazartesiden itibaren inşaat ruhsatı için gerekli olan imar çap belgelerini vermeye başlayacaklarını söyledi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya'da 8 mahallenin tamamı ile Fener ve Çağlayan mahallelerinin bir bölümünü içine alan Kırcami'de, pazartesiden itibaren inşaat ruhsatı için gerekli olan imar çap belgelerini vermeye başlayacaklarını söyledi.

Antalya kent merkezinde 10 mahalleyi içine alan 1481 futbol sahası genişliğindeki Kırcami'de imar ve tapu sorunlarıyla geçen 40 yılın sonrasında yeni dönem başlıyor.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, hafta içi yaptığı açıklamayla Kırcami için artık tüm süreçlerin bittiğini ve Kırcami tapularının bölge sakinlerine verilmek üzere belediyeye intikal ettiğini söylemişti. Uysal, Kırcami için yeni bir aşamanın 20 Mart Pazartesi gününden itibaren başlayacağını müjdeledi. Uysal, pazartesiden itibaren inşaat ruhsatı alabilmek için gerekli olan imar çap belgelerini vermeye başlayacaklarını duyurdu.