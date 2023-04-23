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Kiraz bahçelerinde eğitim yapıldı

Kiraz bahçelerinde eğitim yapıldı

Yerel Haberler

Bilecik'in merkez ilçesine bağlı Ören köyünde Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce kiraz yetiştiren vatandaşlara eğitim verildi.

Bilecik'in merkez ilçesine bağlı Ören köyünde Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce kiraz yetiştiren vatandaşlara eğitim verildi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş'ın katılımıyla, Ören köyünde bulunan kiraz bahçelerinde teknik ekipçe bölge için ekonomik önem arz eden kiraz bahçelerinin genel durumları kontrol edilerek; ilaçlama, gübreleme ve hastalık zararlı yönünden çiftçilere tavsiyelerde bulunuldu. Yapılan bu çalışmalar ile kaliteli ve verimi yüksek ürünlerin alınmasının hedeflendiği öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilecik Yerel Haberler

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