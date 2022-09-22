Kirayı Artırmak İsteyen Ev Sahibi, Kiracıyla Anlaşamayınca Kapıyı Söktürdü

ERKAN KARACA

Çorum'da, kirayı 3 kat artırmak isteyen ev sahibinin, kiracının bunu kabul etmemesi üzerine evin dış kapısını söktürdüğü iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre; olay, Çorum'un Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. Kirayı 3 kat artırmak isteyen ev sahibinin, kiracının bunu kabul etmemesi üzerine evin dış kapısını söktürdüğü öne sürüldü.

KAPIYI ÖRTÜ İLE KAPATTI

İddiaya göre; Seda S. isimli Kiracı, 2019 yılında Ulukavak Mahallesi'nde bulunan ev için bir yıllığına kiralama sözleşmesi imzaladı. 2020 yılında sözleşme sona ererken kiracı ve ev sahibi arasında başka sözleşme imzalanmadı.

İddiaya göre ev sahibi Ahmet B., bu yıl kiracı Seda S.'den, önce "Oğlum oturacak" diyerek evden çıkmasını istedi. Ahmet B., daha sonra Seda S.'den, 650 lira olan kirayı 2 bin liraya yükseltmesini talep etti. Bu parayı çok bulan kiracı Seda S., duruma itiraz etti.

Bir süre sonra ev sahibinin anlaşmalı olduğu emlakçı Mehmet T., eve gelerek evin dış kapısının çelik kapı ile değiştirileceğini belirtti ve genç kadına bir kağıt imzalatıp kapıyı söktürdü. Hafta başından beri kapısının bulunmadığını ve kapıyı bir örtü ile kapatmak zorunda kaldığını belirten Seda S., yalnız yaşadığını ve kapısının olmaması nedeniyle evde korku içerisinde zaman geçirdiğini vurguladı. Ev sahibi ve emlakçıdan şikayetçi olduğunu, ancak kapının hala takılmadığını vurgulayan genç kadın, bu süre içerisinde evin bin 500 liraya başka birisine kiralanmak istendiğini, ancak kiralayacak kişinin evi beğenmemesi üzerine vazgeçtiğini anlattı.

Seda S., bu yıl kira zammının yüzde 25 ile sınırlandığını, ancak ev sahibinin kiraya 3 katından fazla zam yapmak istediğini belirterek mağduriyetinin giderilmesi için yetkililerden yardım istediğini söyledi.