Kiralara TEFE-TÜFE oranına göre zam yapılacak

2022 yılından bu yana uygulanan kira zamlarına yüzde 25 zam uygulamasının 1 Temmuz itibariyle sona ermesinin ardından, kiralara yapılacak zamlar TEFE-TÜFE ortalamasına göre yapılacak. Haziran ayında bu oranın yüzde 60'larda olması nedeniyle açıklamalarda bulunan Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy; mülk sahipleri ve kiracıların sıkıntı yaşamaması için orta yolu bulması gerektiğini söyledi.

Kira zamlarında yüzde 25 sınırının Temmuz ayı itibariyle sona erdiğini, bundan sonra yapılacak zamların TEFE - TÜFE oranına göre yapılacağını kaydetti. Bu oranın geçtiğimiz ay yüzde 60 civarında olduğunu aktaran Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy; "Kayseri Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy, "2022 yılı Temmuz ayı itibariyle kiralarda yüzde 25'lik bir sınır getirilmişti. 2024 1 Temmuz itibariyle bu sınırlama bitti. Bundan sonraki yeni sistemde geçmişteki gibi TEFE-TÜFE oranının yıllık bazda ortalaması alınarak devam edecek. Şuanda Haziran ayı itibariyle baktığımız zaman bu oran yüzde 60 civarında kira artışları uygulamaya geçecek" dedi.

"Umarız taraflar orta yolu bulmaya çalışır"

Mülk sahipleri ve kiracıların sorun yaşamaması için orta yolu bulmalarını tavsiye eden Başkan Atasoy; "Aslında geçmiş dönemden gelen sıkıntılardı. Rusya - Ukrayna Savaşı, pandemi süreci, deprem derken kira oranları hat safhada yükseldi. Devletimiz de buna düzenleme yaparak yüzde 25 sınırı getirdi. Bu da eski kiracı, yeni kiracı arasında ve mülk sahipleri arasında bir sıkıntı oluşturdu. Geçmişten oturan kiracılarda fazla artış olmayınca mülk sahipleri buna rıza göstermedi. Yeni kiraya tutanlar arasında da fiyat farkı olunca vatandaşlar arasında sıkıntılar oluştu. Bu da ister istemez dava dosyalarını kabartarak gitti. Hem mülk sahiplerini hem de kiracıları sıkıntıya soktu. Bundan sonraki dönemde zaten geçmiş dönemde de TEFE - TÜFE ortalaması alınıyordu, vatandaşta bir alışmışlık vardı. Bir şekilde orta yol buluyorlardı. Bundan sonrasında da böyle bir anlaşma yoluna gidecekler. Bir sıkıntı yaşanacağı kanaatinde değiliz. İnşallah mülk sahipleri kira oranlarını fazla yükseltmemeye, kiracılar da orta yolu bulmaya çalışır" diye konuştu. - KAYSERİ