Kiralar Makul Seviyeye Getirilecek

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AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Vakıflar Genel Müdürü ile yapılan görüşmeler sonrası kira fiyatlarının makul seviyelere düşürüleceğini açıkladı.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, yaptığı paylaşımda vakıflar genel müdürü ile görüşülerek kiraların makul bir seviyeye getirileceğini bildirdi.

Başkan Fatih Üzüm açıklamasında; "Genel Başkan Vekilimiz Mustafa Elitaş ve Milletvekillimiz Dursun Ataş ile, vakıf kiracılarımız ile bir araya gelerek konuyu istişare ettik. Sayın bakanımız görüşme esnasında bizatihi Vakıflar Genel Müdürümüz ile konuyu görüşerek en yakın zamanda kira fiyatları makul bir seviyeye geleceği haberini hemşehrilerimiz ile paylaştılar. Yakın ilgi alakalarından dolayı genel başkan vekilimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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