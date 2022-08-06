Kiracıya otopark kapısı kilitlendi, kanser hastası anne ile oğlu mağdur oldu

Daireyi tahliye etmeyen kiracıya, otoparkın kapısı kilitlendi

Taşınmayı kabul etmeyen Kiracı, giremediği otoparktan annesini 40 derece sıcaklıkta yürüterek aracına ulaştırabildi

ANTALYA - Antalya'da bir Kiracı, dairesini boşaltmasını istediği mülk sahibi ve yöneticinin baskısına maruz kaldı. Genç adam, otomobiliyle giremediği kilitli otoparktan, kanser hastası annesini 40 dereceyi bulan sıcakta yürüterek ulaştırdığı aracıyla hastaneye götürebildi. Alperen Alpay, "Bu yapılan insanlık değil. Onlar da yaşlı. Bugün benim anneme yarın onlara" diye sitem etti.

Konyaaltı ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki kuaför Erginer Alpay, 5 yıldır kirada oturduğu dairesinin bedelini mülk sahibine düzenli şekilde ödüyor ve bir sorun yaşamıyordu. Yılbaşında mülk sahibi Alpay'a, yaklaşık bin 600 TL'yi bulan kira bedelini, 6 bin TL olarak ödemesini ve 3 ay içinde dairesini boşaltmasını istedi. Alpay, kira artışını ödeyeceğini ve oturmaya devam edeceğini ev sahibine iletti. Bu isteği kabul görmeyen ev sahibi ve kiracı arasında konu mahkemeye taşındı. Daireyi boşaltmayan ve yaklaşık 7 aydır devam eden bu süreçte, iddiaya göre Alpay, yönetici ile mülk sahibinin çeşitli mobinglerine maruz kaldı. Bir süredir ise otopark kapısına kilit vurularak, Erginer Alpay'ın otomobiliyle binaya girişi engellendi.

İki gün önce açık kapıdan aracını otoparka park eden Alpay, kanser hastası annesini hastaneye götürmek için dairesine çıktı. Geri dönüşte kapının kilitli olduğunu gören Alpay, açılması için girişimlerde bulunsa da başarılı olamadı. Erginer Alpay'ın haber vermesi üzerine gelen polis ekiplerinin araya girmesiyle kilitli kapı açılabildi. Yaşanan bu olay üzerine Alpay, mülk sahibi ve yönetici hakkında polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

"Eski kiracılar çıkartılıyor"

Annesini sıcak havada kolunda aracına kadar güçlükle götürmek zorunda kalan Erginer Alpay, 5 yıldır aynı dairede oturduğunu ve kirasını düzenli şekilde ödediğini söyledi. Mevcut döneme uygun kira artışının yapıldığını ve onu da ödemeye devam ettiğini dile getiren Alpay, "Yılbaşında ev sahibim 6 bin TL kirayı ödeyip 3 ay içinde evi boşaltmamı istedi. Ben de, '6 bin TL kirayı ödediğimde yasal hakkımla oturmaya devam etmem lazım neden çıkıyorum?' dedim. Binanın sahibi 'Ben öyle istiyorum, istediğim gibi çıkartabilirim' dedi. Benden önce de diğer kiracılarını kendisinin geleceğini söyleyerek çıkarttı. O yerleri işyerlerine kiraya verdi. Sürekli eski kiracıları çıkartıp yeni fiyatlarla kiraya veriyor. 7 aydır da otoparkın kapısı kilitleniyor. Yönetici diğerlerini alıyor, beni aracımla içeri almıyor. Aramızda mal sahibi ile 7 aydır devam eden dava süreci var. Beni zor koşullara itip mağdur ederek çıkartmak istiyor" diye konuştu.

Buna benzer birçok mobinge maruz kaldığını dile getiren Alpay, yöneticinin mal sahibinin isteklerini yerine getirdiğini öne sürdü.

"Kapı kilitli mağdur oluyoruz"

İki gün önce annesi ile birlikte yaşadığı olayı anlatan Erginer Alpay, "Arabam otoparktaydı, annemi de hastaneye götürecektim. Aracımla dışarı çıkamadım, kapı kilitliydi, polislerin araya girmesiyle kapıyı açtılar. Hadi annemin olmadığını düşünün bir yangın oldu, ambulans girecek, kapı kilitli. Beyefendiyi bulacağız da canımızı kurtaracağız. Annem 7-8 ay kemoterapi gördü, bu sıcakta metrelerce yürümek zorunda kalıyor. Bu kadının suçu ne? Kirayla alakası yok, mağduriyet yaşıyor. Bunun sonucunda ne olacak?" dedi.

"Bugün benim anneme yarın onlara"

Dava devam etse de kirasını ödemeye devam ettiğini belirten Alpay, "Devletin yasal gördüğü rayiç bedel çerçevesinde kiramı arttırarak ödüyorum. 5 yıldır düzenli şekilde yapıyorum. Otoparkı kullanıyorum, herkes de kullanıyor. Binanın bahçesi diye geçiyor, otopark imkanı verilmiş herkes kullanıyor. Yasaksa herkese yasak olmalı. Neden bana? Kapı açık olsun, yönetici görevini yapsın. Bu yapılan insanlık değil. Onlar da yaşlı. Bugün benim anneme yarın onlara. İki gün sonra yolda düştüğünde binadan çıkarken kolundan tutacağım. Dost lazım, insan lazım, para değil. Ama mağduriyetin hali şekli bu" açıklamalarında bulundu.