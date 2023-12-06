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Kıraathane ve çay ocağı işletmecileriyle sektörel toplantı düzenlendi

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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında düzenlenen sektörel toplantıda kıraathane ve çay ocağı işletmecileriyle sektörün problemleri ve çözüm yolları tartışıldı.

Sektörün geldiği durum, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler, sektörün problemleri ve çözüm yollarıyla ilgili tarafların görüşlerini almak amacıyla her hafta salı günü farklı bir sektörün temsilcileriyle düzenlenen sektörel toplantıların üçüncüsü kıraathane ve çay ocağı işletmecileriyle yapıldı.

İl Halk Kütüphanesi toplantı salonunda Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında düzenlenen toplantıya; Vali Yardımcısı Yusuf İzci, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon, ilgili kurum müdürleri, ilimiz merkezinde faaliyet gösteren bazı kıraathane ve çay ocağı işletmecileri katıldı.

Toplantının başında yaptığı konuşmada, sektörün problemlerini sıkıntılarını sektörün temsilcilerinden dinlemek için bu toplantıları düzenlediklerini belirten Vali Aydoğdu, "Öncelikle düzenlediğimiz bu toplantıya katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sektörün sıkıntılarını en iyi sizler biliyorsunuz. Sizleri dinlemek için bir araya geldik. Dile getireceğiniz problemlerin yerelde çözülebilecek olanlarını hemen çözeceğiz. Çözülemeyenler ile ilgili olarak da notlarımızı alacağız ve neler yapılabilir bunları değerlendireceğiz." dedi.

Daha sonra sektör temsilcileri ve işletme sahipleri tarafından dile getirilen hususlar ile ilgili olarak istişarelerde bulunuldu. Toplantıda, işletmelerde tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak çalışacak personel bulunulamaması, sektör çalışanlarına özgü önlük veya kıyafet uygulaması, kitaplığı olmayan işletmelere kitaplık yapılması, olan işletmelere kitap desteği verilmesi gibi konular karşılıklı olarak istişare edildi.

Toplantıya katılan sektör temsilcileri ve işletmecileri, kendilerini bizzat dinlediği ve dile getirdikleri problemleri çözdüğü ya da çözmek için gerekli girişimlerde bulunduğu için Vali Hamza Aydoğdu'ya teşekkür ettiler. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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