Kira parasını kaybeden işçiye belediye işçisinden müjde

Buca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çalışan Serkan Akdoğan, Mustafa Eren Parkı'ndaki rutin görevi esnasında içinde Veysel Şeker'in dükkan kirasının olduğu kayıp cüzdanı bulunca en yakın polis merkezine götürdü. Buca Polis Merkezi Amirliği'ndeki memurların kendisine ulaşmasıyla işten izin alıp cüzdanını teslim almaya gelen Şeker, "Böyle insanlar da varmış" diye teşekkür etti.

Menderes Mahallesi'ndeki Mustafa Eren Parkı'nda rutin çalışma yapan Buca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü işçisi Serkan Akdoğan, yerde bulduğu para dolu cüzdanı yetkili mercilere ileterek sahibine ulaştırdı. Bornova'da 2. Sanayi Sitesinde oto elektrikçilik işiyle uğraşan Veysel Şeker, içinde 2 bin 200 TL nakit paranın yanı sıra banka kartlarının bulunduğu cüzdanı teslim alırken teşekkür etti.

Olayın nasıl gerçekleştiğini anlatan işçi Serkan Akdoğan, "Sabah 10.00 sıralarında çalışıyordum. Orada bir cüzdan gördüm. Önce çöp zannettim; fakat bir cüzdan ve içinde bir tomar para olduğunu gördüm. Cüzdanı aldım, müdürüme bilgi verdim" dedi.

Cüzdanın sahibinin bulunması için gerekli yasal işlemleri başlatmak üzere birim şefi ile Buca Polis Merkezi Amirliği'ne gittiklerini dile getiren Akdoğan, "Yazık günahtır dedim. İnsanlık ölmedi. İhtiyacı vardır. Belki kirasıdır, belki çocuğunun parasıdır diye düşünerek sahibini bulup teslim etmek istedim. Teslim ettiğim için de çok mutluyum" diye konuştu.

Cüzdanını kaybettiğini dükkana giderken fark ettiğini ifade eden Veysel Şeker de, cüzdanın içinde dükkan kirası ve araç vizesi için gerekli olan paranın bulunduğunu söyledi.

Şeker, "Ben gelmez diye her şeyi iptal ettim; ama sağ olsun abim. Böyle insanlar da varmış. Allah razı olsun, bize ulaştırdı. Çok mutluyum. Eksik olmasın. Yetişti bize. Diyecek söz bulamıyorum. Borç aldım zaten kirayı öyle verdim. Şimdi gidip ödeyeceğim" dedi. - İZMİR