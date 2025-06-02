Kınıkspor Tarihi Başarıyla 1. Amatör Lig'e Yükseldi

Kınıkspor Tarihi Başarıyla 1. Amatör Lig'e Yükseldi
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Bilecik'teki 246 nüfuslu Kınık köyü, Kınıkspor'un 2. Amatör Lig'de ikinci olarak 1. Amatör Lig'e yükselmesiyle büyük bir coşku yaşadı. Kutlamalar köy meydanında yapıldı, meşaleler yakılıp çiftetelli oynandı.

- 246 kişinin yaşadığı köyde bir ilk yaşandı

Ligi ikinci sırada tamamlayan Kınıkspor, 3 puanla 1. Amatör Lig'e yükseldi

Köy meydanında düzenlenen renkli kutlamalarda meşaleler yakıldı, çiftetelli oynandı, genç-yaşlı herkes bu tarihi başarıyı kutladı

BİLECİK - Bilecik 2. Amatör Lig'de son haftası geride kalırken, Kınıkspor ligi ikinci sırada bitirerek bir üst lige yükseldi.

Bilecik 2. Amatör Lig'de son haftası dün oynanan müsabakalar ile tamamlanırken, A Grubunda Ertuğrulspor ve Yeşilyurtspor, B Grubunda ise Bozüyük Kulübü ile Kınıkspor 1. Amatör Lig'e yükseldi. B Grubunda yer alan Kınıkspor, sezonun son maçında Kandillispor deplasmanından 3 puanla dönerek büyük bir başarıya imza attı. Ligi ikinci sırada tamamlayan Kınıkspor, topladığı 13 puanla 1. Amatör Lig'e yükseldi.

Tarihinde bir ilke imza attı

Tarihinde bir ilke imza atan Kınıkspor, bu gururu 246 kişinin yaşadığı köy halkıyla birlikte yaşadı. Üst lige çıkmanın coşkusunu köy meydanında düzenlenen renkli kutlamalarla taçlandıran futbolcular, adeta bir karnaval havası estirdi. Meşaleler yakıldı, çiftetelli oynandı. Genç-yaşlı herkes bu tarihi başarıyı kutladı.

"Seneye daha büyük hedeflerle yola çıkacağız"

Takım teknik heyetinden Sercan Menteş, "Bu başarı sadece sahadaki mücadelemizin değil, köyümüzün bize olan inancının bir sonucudur. Seneye daha büyük hedeflerle yola çıkacağız.6 aydır güzel bir emek sarf ediyoruz. Bu emeğimizin karşılığını aldık. 1 Amatör lige yükseldik. Herkesin eline emeğine sağlık çok teşekkür ederiz" dedi.

"Birlik ve beraberlik içerisinde 1. Amatör Lig'e çıktık mutluyuz, guruluyuz"

Kınıkspor Başkanı İsmail Korkut ise, "1 Amatör lige çıkma başarısını topçularımıza borçluyuz. Birlik ve beraberlik içerisinde 1. Amatör Lig'e çıktık mutluyuz, guruluyuz. Futbolcularıma taraftarıma yönetimime teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZAFER SUBAŞIOĞLU - Yerel
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