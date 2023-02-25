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Kimsesiz depremzede Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı

Yerel Haberler

Kimsesiz depremzede Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş'ta ki depremde yaralandıktan sonra Sivas'ta tedavi altına alınan kimsesiz depremzede yaşam mücadelesini kaybetti.

Kahramanmaraş'ta ki depremde yaralandıktan sonra Sivas'ta tedavi altına alınan kimsesiz depremzede yaşam mücadelesini kaybetti.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde yaralandıktan sonra Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve uygulama hastanesine getirilerek tedavi altına alınan Abdurahman Gürlek (75) son yolculuğuna uğurlandı. Gürlek'in, Ay Yıldız Camiinde düzenlenen cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. Kimsesiz olan Gürlek, kılınan cenaze namazının ardından Sivas Belediyesi ekiplerince Yukarı Tekke Sıra Mezarlığında toprağa verildi.

"Kimsesizlerin sahibi yüce Allah'tır"

Cenaze namazına katılan Abdullah Yağcıoğlu, herkesin acı içerisinde olduğunu belirterek, " İnşallah melekler yardımcısıdır. Kimsesizlerin sahibi yüce Allah'tır. Tanımıyoruz ama Rabbim rahmet eylesin. Türkiye olarak çok büyük bir badire atlattık. Hepimiz acı içerisindeyiz. Allah devletimize milletimize sabır versin. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun, Rabbim hepimizin yardımcısı olsun" dedi. - SİVAS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Gürlek Sivas Yerel Haberler

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