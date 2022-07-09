Kimi yerde yuvarlandı, kimi peşinden koştu Arnavutköy'de kurban kesimi esnasında yaşanan kazalar vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Arnavutköy'de kurban kesimi esnasında yaşanan kazalar vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde kaçan danaların peşinden koşan, tekme yiyerek düşen vatandaşlar yer aldı. Kurban Bayramı'nın ilk gününde Arnavutköy'de kurban kesimi yapan vatandaşların yaşadığı kazalar cep telefonu kameraları ile görüntülendi. Görüntülerde bazı kişilerin kurbanlık hayvanı tutmaya çalışırken savrulduğu, kaçan hayvanların peşinden koştuğu ve tekme yiyerek düştüğü anlar yer aldı. (Batuhan Toprak /İHA) İhlas Haber Ajansı / Yerel Genel Yerel Güncel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Kimi yerde yuvarlandı, kimi peşinden koştu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.