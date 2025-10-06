Kilisli kadınlardan Gazze'ye umut zinciri

Gazze'de yaşanan zulmün yıl dönümünde Kilis'teki kadınlar, Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'nda bir araya gelerek el ele tutuşup insan zinciri oluşturdu. Etkinlikte Filistin halkı için dualar edildi.

Gazze'deki zulmün yıl dönümünde Kilisli kadınlar, Filistinli annelerin acısına ortak olmak için meydanda el ele tutuşarak insan zinciri oluşturdu. Grup adına konuşan Melike Hilal Üstündağ, "Bugün kadınlar olarak Gazze'nin sessiz çığlığına ses olmak için el ele verdiğimizi tüm dünyaya göstermek adına meydanlardayız" dedi.

Zincirin 81 ilde kurulduğunu belirten Üstündağ, "Bugün 81 ilde kurduğumuz bu zincir, Gazze'de evlatlarını kaybeden anne babaların zinciridir, öksüz-yetim bırakılan çocukların zinciridir ve insanlığını kaybetmeyen herkesin zinciridir" diye konuştu. - KİLİS