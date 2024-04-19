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Kilisli çiftçilere 650 bin adet fide dağıtımı yapıldı

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Kilis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tarım alanlarının kullanımını teşvik etmek amacıyla 3 bin 53 çiftçiye 650 bin adet domates, patlıcan ve biber fidesi ücretsiz olarak dağıtıldı.

Kilisli çiftçilere 650 bin adet fide dağıtımı yapıldı

KİLİS - Kilis'te tarım alanlarının kullanmasının etkileştirilmesi için 3 bin 53 çiftçiye 650 bin adet domates, patlıcan ve biber fidesi dağıtıldı.

Kilis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde gerçekleşen fidan dağıtımı töreninde 3 bin 53 çiftçiye 650 bin adet domates, patlıcan ve biber fidesini çiftçilere ücretsiz olarak dağıttı. Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında sebze fidesi dağıtım töreni düzenlediğini söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Levent Küçük, "Take Projesi tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi için, işlenmeyen ve nadasa ayrılan alanlar ile işlemeli tarıma uygun olmayan alanlar öncelikli olmak üzere, uygun tarımsal üretim yöntemleri kullanmak suretiyle bitkisel üretimin artırılmasıdır. Bu proje kapsamında başta kadın ve genç üreticiler olmak üzere, düşük gelirli, küçük ölçekli, organik tarım ve iyi tarım uygulamaları yapan, sözleşmeli üretim yapan üreticiler öncelikli olarak projeden faydalandırıldı. 2021 yılından bugüne kadar take projesi kapsamında ilimizde buğday, mercimek, arpa tohumu ve sebze fidesi, olarak 3 bin 53 üreticimize projelerden faydalandırılmış, Bakanlığımız ve valiliğimiz destekleri ile 4 yılda toplam 13 milyon TL katkı ile toplam 25,3 milyon TL değerinde tohum ve fide projesi hayata geçirilmiştir" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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