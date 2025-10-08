Kilis'teki Antikacı, Yöresel Eşyalarla Geçmişe Yolculuk Sunuyor

Kilis'te antikacıda sergilenen yöresel eşyalar, ustaların elinden çıkan son örnekler olarak dikkat çekiyor.

Kilis'teki bir antikacı dükkanında sergilenen yöresel ürünlerin üretiminde kullanılan eşyalar, ziyaretçileri geçmişe götürüyor. Antikacıyı gezen vatandaşlar, o dönemlerde üretimin ne kadar zor şartlarda yapıldığını ifade ediyor. Yaklaşık 20 yıldır antikacılık yaptığını belirten Murat Üzümbalı, Türkiye'nin farklı illerinden gelen ziyaretçilerin yöresel ürünlerin yapımında kullanılan taşları büyük bir ilgiyle incelediğini söyledi.

"El işçiliği tamamen bitti"

Üzümbalı, "Bu taşları artık yapan usta kalmadı. Kilis'te en son iki yıl önce bir ustamız vefat etti. El işçiliği tamamen bitti. Bu taşlar hem güç gerektiriyor hem de üretimi çok zor. İçinde biber, zahter ya da sumak olduğunu düşünün, bunları dövmek büyük emek ister. Usta yetişmeyince, çırak da kalmayınca artık son dönemlerini yaşıyorlar" dedi.

"Günümüzde her şey hazır ama burada özümüze dönüyoruz"

Antikacının geçmişe ışık tuttuğunu belirten ziyaretçilerden Hüseyin Şahan, "Buraya gelince atalarımızın bu eşyaları nasıl yaptığını öğreniyoruz. Günümüzde her şey hazır, ama burada özümüze dönüyoruz. Eskiden elde edilenin değeri bilinirmiş. Bu eşyalar o dönemin ne kadar zor şartlarda üretildiğini hatırlatıyor" şeklinde konuştu.

"Bu dükkana girince nenemle dedem aklıma geliyor"

Abdurrahman Çalıcıoğlu da, "Bu dükkana girince nenemle dedem aklıma geliyor. Eskiden evlerde kullanılan dolapları, taşları görünce geçmişi hatırlıyoruz. Yaş ilerledikçe bu eşyaların kıymetini daha iyi anlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Burası insanı çocukluğuna götürüyor"

Gaziantep'ten gelen Ali Yeşildağ ise "Burası insanı çocukluğuna götürüyor. 44 yaşındayım belki benden yaşça büyük kişileri daha da eskiye götürüyor. Burada huzur buluyorum. İnsanların gelip bu tarihi görmesi gerekiyor" diye konuştu. - KİLİS