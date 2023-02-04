Kilis'te yoğun kar yağışı... Çocuklar kartopu oynayarak doyasıya eğlendi
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Kilis'te yoğun kar yağışı... Çocuklar kartopu oynayarak doyasıya eğlendi Kilis'te akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı.
Kilis'te yoğun kar yağışı... Çocuklar kartopu oynayarak doyasıya eğlendi
KİLİS - Kilis'te akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı. Kenti beyaza bürünen kar yağışını fırsat bilen çocuklar ise sokaklara çıkıp kartopu oynadı.
Kilis'te akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Belediye ve Karayolları ekipleri, Kilis Çevre Yolu ve merkezde kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Polis ekipleri sürücülere kar ve tipi nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
Kar yağışıyla kapanan yollar Kilis belediyesi tarafından tuzlama çalışması açıldı.