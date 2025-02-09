İzmir'de tsunami alarmı! Sahile mobil siren sistemleri kuruldu

AFAD bir şehri alarma geçirdi! Sahile dev sirenler yerleştirdiler
Öcalan'dan terör örgütüne mektup: PKK'yı ben kurdum, ben dağıtıyorum

Öcalan'ın terör örgütüne yazdığı mektup basına sızdı
Silivri'de Ümit Özdağ'ı ziyaret eden Dervişoğlu: Hiçbir silah sahibine sadık değildir

Ümit Özdağ'ı ziyaret eden İYİ Parti liderinden iktidara net mesaj
Üniversite sınavında hukuk fakültesi barajı 100 bine yükseltildi

Bu bölüme girmek için artık ilk 100 bine girmek şart

Kilis'te Yemeni Geleneği Tehlikede: Usta İlhan Özçelik'in Çağrısı

Kilis'te Yemeni Geleneği Tehlikede: Usta İlhan Özçelik'in Çağrısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'te 43 yıldır yemeni üreten İlhan Özçelik, mesleğin yaşatılması için gençlerin bileşimine ve devlet desteğine ihtiyaç olduğunu vurguladı. Yemeni yapımında faaliyet gösteren tek usta olarak, zanaat mesleklerinin tükenme tehlikesi karşısında çözüm arayışlarını dile getirdi.

Kilis'te 12 metrekarelik dükkanında 43 yıldır yemeni üreten İlhan Özçelik, kaybolmaya yüz tutan mesleğin zorluklarını anlattı. Yemeni üretiminin yaşatılması için mesleğe gönül veren gençlere ve devlet desteğine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Özçelik, bu kültürel mirasın gelecek nesillere taşınmasını umut ettiklerini söyledi.

Mesleğe ilk başladığı yıllarda 40'a yakın esnafın bu işi yaptığını ancak günümüzde sayının 3-4 kişiye düştüğünü belirten Özçelik, "Şu an en genç ustamız 50 yaşında. Yanımızda 3-4 genç yetiştiriyoruz ama inşallah kalıcı olurlar. Gençler artık okul hevesine kapıldığı için zanaat meslekleri tükenmek üzere. Eğitim sisteminde mesleki okullara daha fazla önem verilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Dana ve keçi derisi tercih ediliyor

Yemeni ayakkabılarında kullanılan malzemeler hakkında bilgi veren Özçelik, genellikle dana derisinin tercih edildiğini söyledi. Özçelik, "İç ve dış yüzeylerde dana derisi kullanıyoruz. Keçi ve koyun derisi de kullanılıyor ama manda köselesi alt taban için ideal. Diğer köseleler patlama yapabiliyor" dedi.

El sanatlarına destek istiyor

Zanaat mesleklerinde yetişmiş eleman bulmanın giderek zorlaştığını ifade eden Özçelik, ebeveynlerin de bu konuda gençleri yönlendirmesi gerektiğini vurguladı. Özçelik, fabrikalarda gençlerin daha yüksek maaşlarla çalışmayı tercih ettiğini belirterek, "Fabrikada çalışanlar 23-25 bin lira kazanırken burada çalışan ustalar 13-15 bin liraya çalışıyor. Bu nedenle gençler burada kalmak istemiyor" diye konuştu. Yemeni yapımında Kilis'te faaliyet gösteren tek usta olduklarını ifade eden Özçelik, siparişlerin birçoğunu yurtdışına gönderdiklerini belirterek, "Genellikle Avrupa ve Amerika'ya çalışıyoruz. Kilis'te yurtdışı çalışan başka kimse kalmadı" ifadelerini kullandı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Sandalyede can veren yaşlı adamın yakınından dehşete düşüren sözler
img

Direkt kırmızı kart gördü! Sebebine çok şaşıracaksınız
img

Putin'e küfreden ünlü müzisyenin kan donduran ölümü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tehditler alan Sırp lider Vucic ölümden döndü

"Her gün 200 ölüm tehdidi alıyorum" diyen cumhurbaşkanı ölümden döndü
Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu

İşte Alanyaspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
Netanyahu: Filistinliler devletlerini kendi toprakları yerine Suudi Arabistan'da kurmalı

Filistinliler için adres gösterdiği ülkeden Netanyahu'ya sert tepki
Afyonkarahisar'da tartışma yaratacak Burger King açılışı

Boykot falan dinlemeyip dualar eşliğinde Burger King açtılar
Bahçeli: Tedavi sürecimin sonuna yaklaştım, hızla iyileşme sürecine girdim

Sağlık durumu nasıl? Bahçeli açıklamayı bizzat kendi yaptı
Sebebine çok şaşıracaksınız: Burak Yılmaz, direkt kırmızı kart gördü

Direkt kırmızı kart gördü! Sebebine çok şaşıracaksınız

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.