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Kilis'te Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı, 5 Tutuklama

Kilis'te Uyuşturucu Operasyonu: 11 Gözaltı, 5 Tutuklama
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Kilis'te yapılan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçuna yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Adli mercilere sevk edilen 5 kişi tutuklanırken, 5 kişi serbest bırakıldı, 1 kişinin gözaltı işlemleri devam ediyor.

Kilis'te uyuşturucu veya uyarıcı madde imal-ticareti suçuna yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kilis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçuna yönelik operasyon yaptı. Operasyon kapsamında toplam 11 şüpheli şahıs yakalandı. Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen 11 şüpheliden T.K., Y.Ö., H.Y., E.N.D. ve K.D. isimli 5 şahıs tutuklandı, Şüphelilerden 5'i serbest bırakılırken 1 kişinin ise gözaltı işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda ise 25.68 gram metamfetamin, 163.06 gram bonzai, 8.70 gram esrar ve 2 adet hassas terazi ele geçirilmişti. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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