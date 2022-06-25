Kilis'te tayini çıkan savcı ile hakemlere veda yemeği - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kilis'te tayini çıkan savcı ile hakemlere veda yemeği

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Kilis'te tayini çıkan savcı ile hakemlere veda yemeği

Kilis Adliyesinde görev yapan hakim ve savcılar için veda yemeği verildi.

Kilis Adliyesinde görev yapan hakim ve savcılar için veda yemeği verildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman tarafından Kilis'te tayini çıkan Hakim ve Savcılar onuruna polisevinde bir veda yemeği verildi.

Kilis Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Sezgin ile hakim ve savcıların tayini çıkması nedeniyle düzenlenen programa Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, Kilis Baro Başkanı Hayri Muammer Fazlıağaoğlu, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile davetliler katıldı. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet Selçuk Hakim Kilis Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title