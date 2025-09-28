Kilis'te Küresel Sumud Filosu'na Destek Mitingi

Haberler

İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasına karşı insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırılar, Kilis'te düzenlenen mitingle protesto edildi.

Recep Tayyip Erdoğan Meydanı'nda gerçekleştirilen mitingde çevre illerden gelen vatandaşların da katılımıyla yüzlerce kişi bir araya geldi. Vatandaşların ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıdığı gösteride dualar edilerek, Kur'an-ı Kerim okundu. Miting sırasında Sumud Filosu yolcularıyla canlı bağlantı da yapıldı. Mitingde konuşan Bekir Şen, "İspanya'dan Avustralya'ya, Norveç'ten İtalya'ya, Londra'dan Endonezya'ya dünyanın dört bir yanında zulme karşı duran cesur yüreklere, küresel vicdana selam olsun" dedi. Şen ayrıca, "Gaziantep, Adıyaman ve Malatya'dan yüzlerce araçlık konvoyla mitinge destek veren vatandaşlara teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
