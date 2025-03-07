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Kilis'te Ramazan Ayının İlk Cuma Namazı Yoğun Katılımla Kılındı

Kilis'te Ramazan Ayının İlk Cuma Namazı Yoğun Katılımla Kılındı
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Kilis'te, Ramazan ayının ilk cuma namazı tarihi Mevlevihane Camii'nde yoğun katılım ile gerçekleştirildi. Valinin de katılım sağladığı namaz öncesinde din görevlileri, Ramazan'ın manevi önemine dikkat çekti.

Kilis'te Ramazan ayının ilk cuma namazı, tarihi Mevlevihane Camii'nde yoğun katılımla kılındı.

Deprem bölgesinde yer alan sınır kenti Kilis'te Ramazan ayının ilk Cuma namazı için vatandaşlar camilere akın etti. Kilis Valisi Tahir Şahin de tarihi Mevlevihane Camii'nde cemaate eşlik ederek cuma namazını vatandaşlarla birlikte eda etti. Namaz öncesinde cemaate hitap eden din görevlileri, Ramazan ayının manevi önemine vurgu yaparak, birlik ve beraberlik mesajları verdi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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