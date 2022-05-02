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Kilis'te protokol bayramlaşması

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kilis'te protokol bayramlaşması

Kilis Valiliği tarafından organize edilen protokol bayramlaşması öğretmenevinde gerçekleştirildi.

Kilis Valiliği tarafından organize edilen protokol bayramlaşması öğretmenevinde gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen bayramlaşma programına Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Piyade Albay Halil Sıddık Ayhan, Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, siyasi partilerin il başkanları, daire amir ve müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Konuşmaların ardından yapılan bayramlaşma merasimi ile program sona erdi. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kilis Valiliği, Recep Soytürk, AK Parti, Kilis, Yerel, Haberler

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